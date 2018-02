"Dr. Morte" assassinou 215 pacientes na Inglaterra O médico Harold Shipman, chamado de "Dr. Morte" pela imprensa britânica, matou 215 de seus pacientes, ao longo de 24 anos, na Inglaterra, de acordo com os resultados de um inquérito divulgado hoje pela Justiça. Segundo a chefe da equipe de investigadores, a juíza da Corte Suprema Janet Smith, existe também a "suspeita real" de que Shipman tenha assassinado outras 45 pessoas entre 1975 e 1998. Shipman, de 56 anos, foi condenado em janeiro de 2000 pelo assassinato de 15 de seus pacientes com injeções de heroína e cumpre pena de prisão perpétua após ter sido ser condenado por essas mortes. Entretanto, à época, a polícia disse que suspeitava que ele seria responsável por outras dezenas de assassinatos. A investigação, que se prolongou por um ano, examinou as mortes de 494 dos pacientes de Shipman entre 1994 e 1998. No informe divulgado hoje, Smith disse que Shipman começou a assassinar seus pacientes em 1975, um ano depois de se formar em Medicina. Suas vítimas, de entre 41 e 93 anos de idade, incluem 171 mulheres e 44 homens. Por mais de 20 anos, Shipman foi um respeitável membro de Hyde, um bairro operário de Manchester, no noroeste da Inglaterra. O caso contra ele foi iniciado em 1998, quando a filha de uma viúva de 81 anos descobriu que sua mãe havia trocado seu testamento para deixar todo o seu dinheiro a Shipman. A mulher exigiu uma investigação, que resultou na exumação do cadáver de sua mãe e no posterior processo de Shipman pelo assassinato.