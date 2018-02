"Dr. Morte" matou pelo menos 166 pacientes O inquérito oficial ao médico britânico Harold Shipmam, já conhecido como "Dr. Morte", por ter sido condenado pelo assassinato em série de 15 pessoas, concluiu que ele matou pelo menos 166 pacientes, noticia neste domingo o jornal Sunday Times. Shipman, de 56 anos, foi condenado em janeiro de 2000 à prisão perpétua por ter matado 15 pacientes, na maioria idosos, mas a polícia considera que o balanço real dos seus crimes é claramente mais elevado. A juíza Janet Smith, que dirigiu o inquérito, deve revelar suas conclusões no dia 19 de julho, em Manchester, no noroeste da Inglaterra. Segundo o Sunday Times, a juíza vai revelar que 166 casos são "altamente suspeitos" e que 43 pessoas morreram em circunstâncias "duvidosas". O inquérito sobre os assassinatos do maior assassino em série da história do país incidiu, numa primeira fase, em 800 mortes suspeitas, antes de reduzir o número de casos litigiosos a 500. Shipman matava seus doentes na casa deles, injetando-lhes sobredoses de morfina. Ele sempre negou os fatos e ninguém sabe dos seus motivos. As famílias das presumíveis vítimas do médico serão informadas das conclusões preliminares do relatório 48 horas antes de ele ser divulgado. As conclusões da juíza Janet Smith terão força jurídica, o que significa que o médico será oficialmente reconhecido culpado do número de mortes determinado pela magistrada e que não haverá novo processo.