Drone americano mata quatro militantes no Paquistão

ISLAMABAD - Autoridades da inteligência paquistanesa disseram que mísseis disparados por um drone americano mataram pelo menos quatro supostos militantes perto da fronteira afegã, nesta sexta-feira, 6.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no ataque que aconteceu próximo a Miranshah, a principal cidade da região tribal do Waziristão do Norte.

Os Estados Unidos frequentemente atacam supostos esconderijos do Taleban e da Al-Qaeda em regiões do noroeste tribal do Paquistão, mas esse foi o primeiro desde que o Paquistão reabriu a rota de abastecimento da Otan para o Afeganistão na quarta-feira.

O Paquistão fechou as rotas de abastecimento em novembro, em retaliação a ataques aéreos americanos que mataram 24 soldados paquistaneses.