Drone destrói base de militantes iraquianos

Oficiais do Exército dos EUA informaram nesta terça-feira que um drone norte-americano atacou e destruiu uma base militar do Estado Islâmico (antigo Estado Islâmico do Iraque e do Levante) no norte do Iraque.

O Comando Central dos Estados Unidos publicou nota em que afirma que o alvo do ataque era um posto de controle do qual estavam sendo disparados tiros contra membros das forças de segurança curdas. Segundo a declaração, os soldados curdos tentavam defender civis que se retiravam da área de Sinjar.

Também nesta terça-feira, o porta-voz do Exército do Iraque, tenente-general Qassim al-Moussawi, afirmou que um helicóptero iraquiano caiu nas proximidades da montanha de Sinjar ao tentar entregar suprimentos para refugiados da minoria Yazidi. Segundo al-Moussawi, o helicóptero era de fabricação russa, mas ele não deu mais detalhes do acidente.

Milhares de iraquianos de etnias minoritárias fugiram de suas casas e se abrigaram nas montanhas do norte do Iraque após uma invasão dos militantes do Estado Islâmico. Os refugiados estão vivendo sem comida ou água. O Exército do Iraque, os EUA e seus aliados têm enviado recursos para ajudar essas pessoas. Fonte: Associated Press.