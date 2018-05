Duas bombas atingem sede de partido pró-Berlusconi na Itália

MILÃO - Dois artefatos explosivos explodiram nesta madrugada na localidade de Gemonio, norte da Itália, em frente a sede do partido Liga Norte (LN), liderado por Umberto Bossi, membro do Governo do primeiro-ministro, Silvio Berlusconi.

Segundo o jornal Corriere della Sera, as explosões ocorreram por volta das 3h no horário local a 50 metros da casa de Bossi, ministro para as Reformas do Federalismo.

Ninguém ficou ferido com a explosão dos artefatos, foram registrados apenas danos materiais na fachada e no interior do prédio.

Na quinta-feira passada, pacotes-bombas explodiram nas embaixadas em Roma do Chile e da Suíça. Na segunda-feira outro artefato foi encontrado na sede diplomática da Grécia pronto para explodir.

Os pacotes-bomba das sedes diplomáticas do Chile e da Suíça foram reivindicados pela Federação Anarquista Informal (FAI) e a Polícia italiana acredita que o pacote-bomba achado na da Grécia pertence ao mesmo grupo