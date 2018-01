Duas bombas danificam linha ferroviária no Paquistão Duas bombas de fabricação caseira explodiram hoje sobre os trilhos da principal linha ferroviária paquistanesa, causando danos e bloqueando a circulação de trens no norte e no sul do país. Ninguém ficou ferido. O porta-voz da polícia de Hyderabad (160 quilômetros ao norte de Karachi), Ghulam Mohammad Makani, definiu a ação como um ato de "terrorismo puro". O atentado não foi reivindicado por nenhum grupo. As bombas explodiram com 15 minutos de diferença em uma área próxima à cidade de Thatta, 150 quilômetros ao norte de Karachi, e em Nawabshah, 300 quilômetros ao norte de Karachi. Os milicianos islâmicos hostis ao governo por conta do apoio dado por Islamabad à guerra contra o terrorismo são considerados pelas autoridades paquistanesas como responsáveis por diversos ataques contra minorias religiosas e estrangeiros.