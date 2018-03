Duas bombas explodem em mercado no Iraque Duas bombas foram detonadas num mercado a céu aberto no norte do Iraque. A segunda detonação coincidiu com a chegada das equipes de socorro. Pelo menos dois iraquianos foram mortos e 17 ficaram feridos. Em outras partes do país, autoridades descobriram 12 cadáveres, aparentemente corpos de pessoas que foram seqüestradas, torturadas e assassinadas. Na cidade de Ramadi, tropas americanas e iraquianas travaram uma batalha de uma hora com rebeldes. Quatro extremistas foram mortos, segundo o exército dos EUA. Nos ataques ao mercado, a primeira bomba explodiu às 7h30 da manhã (hora local) no centro de Muqdadiyah, cidade a cerca de 90 km de Bagdá, causando um grande incêndio. Quando os bombeiros chegaram, a segunda bomba explodiu, matando um civil e um bombeiro.