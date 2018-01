Duas bombas são desativadas nas Filipinas A polícia filipina desativou na noite desta segunda-feira duas bombas encontradas em dois pontos diferentes de Makati, distrito financeiro da capital Filipina, informou a polícia local. O diretor da Polícia da região de Manila, general Edgardo Aglipay, disse que uma das bombas tinha um bilhete junto. Logo depois foi encontrado um fuzil e um temporizador em uma outra movimenta rua da capital. A polícia recebeu um telefonema indicando os locais das bombas, que estavam dentro de bolsas. O autodenominado "Exército do Estado Federal Indígena", grupo desconhecido até agora, se responsabilizou pelo ato por meio de uma carta assinada por "comandante Adrev", que afirmou que o grupo luta pela divisão do país em três estados: muçulmano, cristão e indígêna. Cinco bombas explodiram em diferentes lugares de Manila em 2000 causando a morte de 14 pessoas e quase 100 feridos. A polícia acusou os grupos separatistas muçulmanos que lutam pela criação de um estado independente islâmico na ilha de Mindanao, ao sul do país, pelo atentado. Entre esses grupos está o Abu Sayyaf, que para Washington tem relações com a rede terrorista Al Qaeda. No momento, cerca de 600 soldados do Exército americano estão no país treinando os soldados das Filipinas para combater com mais vigor grupos como o Abu Sayyaf.