Duas bombas são encontradas no norte da Itália A polícia italiana encontrou hoje dois artefatos explosivos rudimentares, um em frente à sede da Fiat, em Milão, e o outro próximo ao sindicato CISL, em Monza, ambas cidades do norte do país. As bombas não explodiram, mas, embora tivessem potencial explosivo, teriam provocado danos limitados. "A bomba encontrada em Milão era constituída por uma lata de tinta que, em seu interior, tinha uma garrafa presa ao que parece ser um despertador", afirmou o coronel da polícia civil Marco Rizzo. Dentro da lata havia também duas garrafas de solvente, que poderiam ter provocado um incêndio se o dispositivo tivesse sido ativado. A outra bomba, de características semelhantes à encontrada em Milão, foi descoberta por um transeunte em Monza. "Não sabemos ainda o motivo pelo qual não funcionaram", disse Rizzo. A polícia civil afirmou que as bombas serão enviadas a um centro especializado da polícia militar na cidade de Parma para serem analisadas. A Fiat, a maior indústria privada da Itália, planeja demitir 3 mil funcionários para diminuir as perdas que vem registrando em virtude das quedas nas vendas de seus automóveis. Nas últimas semanas, "o risco terrorismo" voltou a subir na Itália em virtude do aparecimento de novas mensagens assinadas pelas Brigadas vermelhas. As mensagens foram enviadas a um canal de televisão do norte da Itália e a vários jornais. O clima de tensão aumentou depois que o sindicalismo italiano se dividiu. Por um lado a CISL (de centro) e a UIL (centro-esquerda), que trabalham com o governo para modificar a lei que regulamenta o mercado trabalhista. Por outro, a CGIL (de esquerda, o mais poderoso, com 5 milhões de afiliados), que se negou a colaborar com as mudanças.