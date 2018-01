Duas crianças israelenses são mortas em ataques do Hezbollah Um míssil disparado pelo Hezbollah atingiu um prédio, nesta quarta-feira, na principal cidade árabe de Israel, matando três pessoas, incluindo duas crianças, informaram autoridades israelenses. Horas depois a polícia informou que outras duas pessoas haviam ficado feridas devido o ataque. Nazaré, no norte de Israel, é reverenciada como a cidade na qual Jesus Cristo foi criado e é cravejada de templos e igrejas. Fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira libanesa. A Basílica da Anunciação, uma das maiores no Oriente Médio, fica no centro da cidade. Fica sobre o local em que os católicos acreditam que o anjo Gabriel apareceu para Maria para lhe contar sobre sua gravidez e a chegada de Jesus. Com estas duas últimas vítimas fatais, o total de civis mortos do lado israelense chega a 15. Pelo menos 14 militares israelenses foram mortos nos ataques efetuados pelo grupo Hezbollah. Os bombardeios lançados pelo Hezbollah só atingem a área norte de Israel, já que é onde o Líbano (país origem do grupo extremista) faz fronteira com o país hebreu. Os milicianos tem focado seus ataques contra a cidade costeira de Haifa que tem uma população de cerca de 268 mil pessoas e é a terceira maior do país. A cidade possui um grande centro comercial e industrial, se tornando um importante alvo para os militantes. No último domingo, oito pessoas morreram em uma estação de trem local durante um ataque com mísseis pelos guerrilheiros do Hezbollah. Segundo fontes da inteligência israelense, o grupo possui mísseis capazes de alcançar a cidade de Tel-Aviv, a maior do país. Israel iniciou uma ofensiva contra o Líbano na quarta-feira passada, depois que dois soldados israelenses foram capturados por guerrilheiros do Hezbollah na fronteira entre os países. Matéria atualizada às 17h45