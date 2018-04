Duas crianças morrem brincando com bomba no Afeganistão

Duas crianças morreram e outras duas ficaram feridas ao brincar com uma bomba esquecida pela Isaf (Força Internacional de Assistência à Segurança) no Afeganistão. Os líderes locais de um povoado a 15 quilômetros da cidade de Kandahar denunciaram às tropas que as crianças brincavam nesta segunda-feira com uma bomba esquecida por tropas da Isaf que fizeram exercícios militares no domingo naquela localidade. A Isaf iniciou uma investigação para determinar o fato e afirmou que, antes de sair de cada local de treinamento, cada tropa deve se assegurar de que deixou o local seguro para os civis. "A Isaf tem uma política muito estrita que proíbe deixar para trás qualquer bomba e obriga a garantir segurança dos civis afegãos", disse um porta-voz da Isaf, Richard Blanchette.