Duas crianças morrem em acidente em escola chinesa As estruturas de edifício de jardim da infância, que não tinha permissão oficial para operar, cederam e causaram a morte de duas crianças, na cidade de Jiyuan, na China, nesta terça-feira. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, vários outros alunos ficaram soterrados e 28 menores foram hospitalizados. As estão sendo investigadas as causas do acidente.