Duas crianças morrem por envenenamento na China

Investigadores identificaram a substância tóxica como um poderoso veneno de rato, mas ainda não sabiam como ela tinha sido ingerida na quarta-feira no jardim de infância do condado de Qiubei, na província rural de Yunnan, de acordo com um comunicado do governo provincial.

Os alimentos servidos no jardim de infância Jiajia foram testados e considerados seguros, disse o comunicado. O tipo de veneno encontrado no organismo das crianças foi proibido anos atrás, como uma ameaça para a saúde humana, mas continua em circulação.

A rede de TV estatal CCTV disse que a escola começou a aceitar estudantes no ano passado, apesar de não ter todas as licenças necessárias, um problema comum no interior da China. Além das crianças que morreram, com idades entre 4 e 5 anos, outras seis crianças permaneciam hospitalizadas, enquanto as demais receberam alta e voltaram para casa. Fonte: Associated Press.