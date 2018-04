Duas crises motivam insatisfação popular

Segundo cientistas políticos, há duas grandes vertentes de insatisfação no Egito um ano após a deposição de Mubarak. A primeira é a crise política. Com a morte de 74 torcedores no estádio de Port Said, há 10 dias, ficou claro que o aparato repressivo dos 30 anos de ditadura está no poder. Essa é uma das razões das manifestações na Rua Mansour, onde se luta pela antecipação das eleições presidenciais.

No restante do país, a insatisfação cresce por outra razão: a crise econômica. Agentes de turismo estão sem clientes, taxistas sem passageiros, comerciantes sem consumidores. Nos últimos 12 meses, o crescimento do PIB saiu de taxas que chegavam a 7% para a estagnação. A receita com o turismo caiu 30%, perda estimada em € 4 bilhões. Para sustentar o sistema de subvenções - que evita a miséria absoluta e a fome -, o governo interino gastou em um ano € 20 bilhões das reservas internacionais, agora reduzidas a € 16,3 bilhões.

Diante das duas crises, o ex-ministro da Defesa Mohamed Tantawi, chefe da junta militar, tenta jogar os insatisfeitos econômicos contra os insatisfeitos políticos.