Duas ex-integrantes da Pussy Riot são presas em Sochi

Tolokonnikova disse por telefone de Sochi que ela e Alyokhina estavam numa van da polícia após terem sido detidas por policiais locais quando andavam por uma rua da cidade às margens do Mar Negro na tarde desta terça-feira. Segundo ela, os policiais disseram que a prisão estava relacionada a um suposto roubo no hotel onde estão hospedadas.

"Nós, Maria Alyokhina e os integrantes anônimos da Pussy Riot, viemos a Sochi para organizar um protesto e expressar nossas opiniões políticas, mas na hora de nossa detenção estávamos apenas passeando e cuidando de nossos assuntos quando fomos abordadas pela polícia e jogadas numa van", disse Tolokonnikova. "Fomos detidas como qualquer um que tenha feito uma tentativa de criticar as autoridades durante a Olimpíada. As autoridades tratam bem os convidados e os atletas, mas não aqueles que tentam organizar um protesto."

Um representante local do Ministério do Interior confirmou à agência de notícias Interfax que as mulheres eram interrogadas a respeito de um suposto roubo em seu hotel. Um homem que atendeu ao telefone no hotel Malakhit, onde as mulheres estão hospedadas em Sochi, disse que houve o roubo de uma bolsa, que não tinha pistas de quem seria o responsável e disse que mais perguntas deveriam ser feitas à polícia.

As duas mulheres saíram da prisão no final de dezembro, faltando apenas três meses para o final da sentença de dois anos por terem realizado um protestos numa catedral de Moscou contra a reeleição de Vladimir Putin em fevereiro de 2012.

Após serem libertadas, elas disseram que pretendiam se tornar ativistas pelos direitos humanos, com foco na reforma prisional na Rússia e que não estariam mais envolvidas em protestos envolvendo a banda punk. No mês passado, outras integrantes da Pussy Riot postaram uma carta no site da banda dizendo que Alyokhina e Tolokonnikova não deveriam mais ser consideradas membros do grupo. Fonte: Dow Jones Newswires.