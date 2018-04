Duas explosões matam ao menos 15 na Colômbia

Pelo menos um chefe de polícia e cinco civis morreram ontem na cidade colombiana de Villa Rica, quando um carro-bomba explodiu diante de uma delegacia. Outras 20 pessoas ficaram feridas. No dia anterior, um ataque a outro posto policial, atribuído às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), deixou ao menos 9 mortos - 6 civis e 3 policiais - em Tumaco, na região de Nariño.

A Polícia Nacional colombiana disse que ao menos 40 quilos de explosivos foram instalados no "triciclo-bomba" detonado em Tumaco. O veículo foi estacionado diante da delegacia da cidade. O ministro da Defesa do país, Juan Carlos Pinzón, afirmou que houve prisões, sem dar detalhes. Ele sugeriu que as Farc realizaram o ataque com a ajuda de narcotraficantes. A imprensa local afirmou que dois guerrilheiros foram capturados e outros oito foram identificados como participantes.

O Departamento (Estado) de Cauca, onde fica Villa Rica, é vizinho ao de Nariño. Em outubro, dez policiais foram mortos pelas Farc em Tumaco, uma localidade considerada "sem lei", onde o cultivo de coca é intenso. / AFP, AP e EFE