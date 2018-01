Duas freiras são esfaqueadas na própria casa, em Kirkuk Duas freiras foram mortas na última segunda-feira, 26, em Kirkuk, ao norte do Iraque. Fawzeiyah Naoum, de 85 anos, e sua irmã Margaret, de 79, foram encontradas na casa onde moravam, próxima à Catedral da Virgem, com diversas perfurações pelo corpo. Segundo o tenente Marewan Salih, da polícia local, elas moravam sozinhas e não havia nenhum sinal de roubo na residência. Em outro atentado nesta terça-feira, 27, pelo menos dez pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas depois que um carro-bomba foi jogado contra uma área movimentada em Ramadi, na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Um ataque com morteiros em uma área de população xiita deixou quatro mortos nesta terça. O atentado ocorreu no distrito de Abu Dasheer, um reduto xiita na região predominantemente sunita na cidade de Dora. Duas crianças, um homem e uma mulher estão entre os mortos no segundo atentado com morteiros em menos de três dias na região. Negociações com insurgentes Os atos de violência vêm à tona um dia depois de o embaixador dos Estados Unidos em Bagdá, Zalmay Khalilzad, anunciar otimismo quanto aos progressos das forças de segurança no Iraque mas, ao mesmo tempo, alertar que os americanos estão impacientes com a guerra. Ele afirmou que autoridades dos Estados Unidos estão negociando com líderes de grupos insurgentes para uma possível união dos iraquianos contra a Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden. "Houve discussões com representantes de vários grupos após as eleições e durante a formação do governo", disse. O embaixador se referia às eleições de dezembro de 2005.