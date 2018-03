Duas fronteiras dos EUA com Canadá foram fechadas As fronteiras dos estados norte-americanos de Vermont e Nova York com o Canadá foram fechadas depois de uma ameaça de bomba contra uma empresa da região. O diretor do serviço de controle da fronteira norte-americana em Highgate (Vermont), Craig Jehle, não especificou qual empresa teria sido alvo da ameaça. Funcionários locais também falaram em um veículo "suspeito", que teria tentado cruzar a fronteira, mas não deram detalhes. As informações são da Associated Press. Leia o especial