Duas imigrantes morrem afogadas perto de ilha italiana

O funcionário Vittorio Alessandro, da Guarda Costeira, disse que o barco aparentemente levava pessoas da África subsaariana quando a embarcação encalhou na manhã de hoje, perto da pequena ilha de Pantelleria. Os imigrantes se jogaram na água e foram resgatados por barcos da Guarda Costeira da Itália. Mas Alessandro disse que eles também recolheram os corpos de duas mulheres.

Na semana passada, um barco com estimados 300 imigrantes naufragou, mas apenas cerca de 50 dessas pessoas foram resgatadas. Cerca de 26 mil imigrantes, a maioria da Tunísia, haviam chegado à Itália desde janeiro, em meio aos protestos ocorridos no norte da África. As informações são da Associated Press.