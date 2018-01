Duas irmãs saem para visitar uma à outra. Chocam-se na estrada Duas irmãs morreram quando os carros nos quais viajavam bateram de frente numa estrada vicinal. Elas viajavam para visitar uma a outra. Elas dirigiam jipes em direções opostas no domingo quando um dos veículos foi para a faixa errada e bateu de frente com o outro. Sheila Wentworth, de 45 anos, e sua irmã Doris Jean Hall, de 51, morreram, assim como Billy Joe Hall, de 45 anos, marido de Doris. Duas crianças - uma em cada veículo - ficaram feridas: Amber Jackson, de oito anos, neta de Hall, e Frankie Whaley, de 12, sobrinho de Wentworth. Amber teve alta do hospital na segunda-feira. Frank continua internado. Os investigadores tentam determinar qual carro causou o acidente.