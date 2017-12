Duas mulheres dão à luz a gêmeas siamesas no México Duas mulheres deram à luz a gêmeas siamesas em menos de 24 horas em um mesmo hospital público da cidade mexicana de Chihuahua (norte do país), informou hoje uma fonte do Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS). A porta-voz da delegação do IMSS em Chihuahua, Beatriz Díaz, disse hoje à imprensa que os partos ocorreram na Unidade de Gineco-Obstetrícia do Instituto durante a tarde e a noite de quinta-feira passada. Em ambos os casos foram feitas cesáreas. As mães e os bebês, segundo a fonte, apresentam bom estado de saúde. Extra-oficialmente soube-se que em ambos os casos as mães deram à luz à meninas. Díaz recusou-se a confirmar este último dado e também a informar as identidades dos pais de família; só disse que o IMSS dá atendimento pós-natal quando algo assim ocorre.