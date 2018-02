Duas mulheres morrem em incêndio na cidade de Guayaquil, no Equador

QUITO - Duas mulheres morreram nesta terça-feira, 3, em incêndio em prédio comercial, em Guayaquil, cidade costeira do Equador, segundo informações dos bombeiros pelo Twitter.

O fogo começou em uma sala no quarto andar do edifício. Fotos mostram pessoas tentando respirar pelas janelas e os bombeiros tentando ajudá-las colocando escadas e as refrescando com jatos de água.

O incêndio começou por volta das 14h locais. Duas horas depois, os bombeiros postaram no Twitter a informação de que a situação estava controlada.

Com agências de notícias