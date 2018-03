Duas organizações assumem atentado em Beit Shean O dono de uma mercearia de Beit Shean, Avner Mordehai, de 63 anos, foi morto hoje, num atentado cometido por um homem-bomba palestino que explodiu ao entrar no estabelecimento. No entanto, não está claro se o suicida ativou os explosivos ou se eles detonaram antes do tempo por alguma falha, disse o chefe da polícia no norte de Israel, Iacov Borowsky. Mesmo assim, duas organizações extremistas palestinas assumiram a autoria do atentado: as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, ligadas à facção Fatah, da Organização de Libertação da Palestina (OLP), e a Jihad Islâmica. O ataque ocorreu depois de o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas - também conhecido como Abu Mazen - ter tentado, sem sucesso, estabelecer uma trégua com os líderes dos grupos radicais Hamas e Jihad Islâmica para a suspensão dos atentados contra Israel.