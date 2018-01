Duas pessoas baleadas em faculdade da Flórida Duas pessoas foram baleadas nesta sexta-feira, na Faculdade Comunitária de Broward, informaram autoridades locais. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e levada de helicóptero a um hospital próximo. O outro ferido também foi internado, mas não se sabe em que parte do corpo ele foi baleado, disse Todd LeDuc, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Broward. Ninguém sabia informar nos primeiros momentos se as duas vítimas estudam na faculdade. Segundo LeDuc, as autoridades locais ainda não sabem qual o motivo da agressão.