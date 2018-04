Duas pessoas morrem durante confronto na Venezuela

"Lamentavelmente anunciamos o falecimento de um oficial da Guarda Nacional nos enfrentamentos", disse o prefeito do município de Sucre, Carlos Ocariz, por meio de sua conta no Twitter. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Nacional, o deputado governista Diosdado Cabello, disse que, além do militar, morreu um homem que "retirava detritos de uma via". Cabello identificou as vítimas como Acner Isaac López Lyon, membro da Guarda Nacional, de 25 anos, e José Gregorio Amaris, mototaxista, de idade não informada.

Ambos foram feridos a bala em meio a um conflito envolvendo vizinhos no bairro de Los Ruices, no leste de Caracas, durante o qual foram atiradas panelas e garrafas em um grupo de motociclistas, provavelmente membros de coletivos governistas, que tentavam retirar uma barricada feita com materiais de construção e detritos. Fonte: Associated Press.