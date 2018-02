Duas pessoas morrem em desabamento de prédio na Tanzânia

Ele afirmou ainda que o edifício estava em fase final de construção e não tinha inquilinos. Conforme o comandante, a maioria das pessoas presas no colapso do edifício de 12 andares estava passando perto do local.

"Eu pensei que era um terremoto e depois ouvi gritos. Todo o edifício ruiu", disse a testemunha Musa Mohamed. Conforme Mohamed, o prédio veio abaixo por volta das 8h45 do horário local (2h45 de Brasília). As informações são da Associated Press e da Dow Jones.