Duas pessoas morrem em explosão de bomba em Bogotá Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na explosão de uma bomba perto do terminal sul do sistema de transporte coletivo da capital colombiana, Bogotá, informam fontes da Polícia Metropolitana. As vítimas fatais são um casal de jovens que, segundo informações policiais, transportavam a bomba. A explosão aconteceu às 21h50 (hora local) de ontem, em uma avenida de Candelaria la Nueva, populoso bairro residencial de Bogotá, onde está localizado o terminal TransMilênio (TM) de ônibus articulados. Fontes policiais não descartam a possibilidade de frustrada tentativa de ataque terrorista ao terminal, conhecido como Portal de El Tunal. A Polícia Metropolitana não se manifestou sobre qual grupo terrorista poderia ser responsável pelo atentado. Em Bogotá operam milícias urbanas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARCs), principal grupo guerrilheiro do país.