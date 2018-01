Duas pessoas morrem em explosão de bomba na Tailândia Duas pessoas, pelo menos, morreram e seis ficaram feridas na explosão, nesta sexta-feira, de uma bomba em frente a um banco na localidade de Sungai Kolok, na região muçulmana do sul da Tailândia. Na região, fronteiriça com a Malásia, por volta de 550 pessoas morreram desde janeiro, quando foi reativada uma onda de violência na Tailândia. Segundo os meios de comunicação locais, o artefato estava em uma motocicleta nos arredores de uma filial do Siam Commercial Bank. A fonte acrescentou que outra bomba explodiu perto de um hotel na mesma cidade, fato ainda não confirmado pela polícia. As províncias de Narathiwat, Pattani e Yala vivem clima de violência, desde que um movimento armado muçulmano se manifestou, no começo do ano, depois de permanecer inativo por dez anos. Esta semana, o governo de Bangcoc disse que os extremistas islâmicos tailandeses têm refúgio e bases de treinamento na vizinha Malásia e na Indonésia, acusações negadas pelos dois países. Os separatistas do sul acusam o governo da Tailândia, país de maioria budista, de discriminação política e econômica sobre os habitantes das três províncias.