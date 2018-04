Duas pessoas morrem em protestos na Turquia

O escritório do governador da província de Istambul informou que um homem de 22 anos morreu em embate entre dois grupos de jovens na noite de quarta-feira, quando a polícia disparou canhões de água e gás lacrimogêneo para evitar que multidões alcançassem a praça principal de Istambul após o enterro de Berkin Elvan, de 15 anos.

Em Tunceli, no sudeste do país, um policial morreu de ataque cardíaco durante confronto com manifestantes antigoverno na quarta-feira, conforme o governador da província. Autoridades negaram relatos de que bombas de gás lacrimogêneo disparadas pela polícia tenham desencadeado o ataque cardíaco, insistindo que o policial não tinha sido exposto a gás.

Manifestantes antigoverno voltaram às ruas do país desde a morte de Berkin na terça-feira.

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou hoje seus oponentes, incluindo políticos, mídia e empresários, de tentar provocar caos antes das eleições locais marcadas para o final deste mês. "Eles estão tentando obter resultados provocando e aterrorizando as ruas", afirmou Erdogan. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.