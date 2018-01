Duas represas se rompem e inundam cidade no Michigan Duas represas não puderam conter as águas cheias de sedimento do Rio Deade, que arrancou árvores e destruiu pontes, obrigando a umas 1.800 pessoas a abandonar seus casas na maior cidade da região. Na tarde de quarta-feira um dique de 48 quilômetros de extensão se rompeu. Duas represas do sistema do Rio Dead não conseguiram conter as águas que inundaram a cidade. ?Milagrosamente ninguém se feriu, disse o chefe de polícia Tom Belt. A governadora Jennifer Granholm decretou estado de emergência no condado de Marquette na noite do quinta-feira, para facilitar a disponibilização dos recursos do Estado para controlar a situação.