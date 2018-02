Duas semanas após terremoto, lago chinês ameaça transbordar A China preparava-se na segunda-feira para dinamitar pedras, lama e destroços que formavam um perigoso e grande "lago de terremoto", esperando assim evitar um novo desastre duas semanas depois de um catastrófico abalo sísmico ter atingido a Província de Sichuan. O governo chinês recalculou a cifra de mortos resultante do terremoto do dia 12 de maio para 65.080, um aumento de mais de 2.400 quando na comparação com o número do dia anterior. E essa cifra deve elevar-se ainda mais já que os esforços de busca tentam encontrar 23.150 pessoas dadas como desaparecidas. Outras 360.058 vítimas ficaram feridas. O Politburo do Partido Comunista, órgão decisório da legenda, advertiu que a situação continuava sendo "sombria" e as operações de ajuda, árduas em vista do "mais destrutivo" abalo sísmico registrado no país desde 1949, disse a agência chinesa de notícias Xinhua. A frenética resposta inicial de emergência vem se transformando em uma longa batalha contra a natureza, a privação e um descontentamento latente, fatores esses que devem perdurar por muito tempo depois de a região ter sofrido milhares de tremores pós-terremoto. Soldados chineses carregando 10 quilos de dinamite cada um chegaram na segunda-feira ao lago Tangjiashan, um das dezenas de lagos formados pelo abalo. Em meio à previsão de que a área seja atingida por fortes chuvas e ventos, os militares tentarão romper as barreiras feitas de destroços, disse a Xinhua. A barragem do lago encontrava-se sob risco de ceder depois de o nível das águas ter subido, no sábado, para 723 metros, ou apenas 29 metros abaixo da parte mais baixa da contenção. "O lago abriga atualmente mais de 128 milhões de metros cúbicos de água e pode provocar uma enchente devastadora caso a barragem se rompa", afirmou a agência de notícias. Mianyang, uma cidade localizada perto das áreas mais atingidas, retomava em parte um clima de normalidade -- lojas funcionavam e os ambulantes e pedestres lotavam as ruas. Mas ainda há muitos sinais lembrando a China de que levará anos até que os estragos deixados pelo terremoto sejam absorvidos. O ginásio de esportes da cidade era ocupado por milhares dos cerca de 5 milhões de pessoas expulsos de suas casas, segundo estimativas, pelo abalo sísmico. As ruas de Mianyang encontravam-se cheias de soldados e caminhões carregados com suprimentos que terão de dar apoio à população de cidades e vilarejos da região durante um longo período ainda. E centenas de cartazes de "desaparecidos" colados nas paredes do estádio e em postes de luz fazem reverberar o sentimento de luto e a indignação com o fato de muitas crianças terem sido mortas quando suas escolas ruíram mesmo que vários dos prédios vizinhos a elas tenham resistido aos tremores. "Não sabemos por quanto tempo ficaremos aqui. E já parece que se passaram vários anos", disse Zhu Huajun, um agricultor transformado em refugiado cuja filha de 14 anos de idade perdeu as duas pernas quando a escola dela desabou. "Além dos mortos, um grande número de pessoas ficou aleijado. Se estivermos falando de uma criança, como ter certeza de que terá os cuidados necessários dentro de alguns anos, quando as pessoas se esquecerem do terremoto?" (Reportagem adicional de Sally Huang, Guo Shipeng e Benjamin Kang Lim, em Pequim)