Dubai liberta britânico pego com poeira de maconha em sapato A polícia de Dubai libertou um britânico preso após partículas de maconha terem sido encontradas em seu sapato, informou o website de um jornal nesta terça-feira. Autoridades soltaram Andrew Brown, 43 anos, residente de Birmingham, Inglaterra, condenado a quatro anos de cadeia após a polícia do aeroporto de Dubai ter encontrado 0,003 gramas de maconha colada na sola de um sapato que estava na mala dele, informou o jornal 7 Days. Brown relatou que estava voltando de um feriado na Etiópia para marcar o milênio Rastafari. Dubai adota política de tolerância zero contra drogas. Na semana passada, um tribunal de Dubai sentenciou o DJ britânico Raymond Bingham, conhecido Grooverider, a quatro anos de prisão após ele ter sido pego com 2,16 gramas de maconha no aeroporto em novembro. Dubai é parte dos Emirados Árabes Unidos. Sob a lei do país, traficar drogas resulta em uma pena que varia de quatro anos de prisão até sentença de morte, embora execuções sejam raras.