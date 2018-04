Duelo Hillary-Obama se prolonga; McCain avança Os democratas Barack Obama e Hillary Clinton iniciaram na quarta-feira uma nova etapa da sua longa e desgastante disputa pela indicação democrata à Presidência, enquanto o republicano John McCain ficou mais perto de consolidar sua candidatura e prometeu unir seu partido. Seis meses depois de ter a pré-candidatura praticamente sepultada, McCain obteve vitórias em Estados importantes de costa a costa na chamada Superterça, quando mais de 20 Estados realizaram as prévias partidárias. No caso democrata, houve praticamente um empate na Superterça, o que deixa o quadro ainda mais turvo. McCain ainda enfrenta a oposição de conservadores descontentes com posições adotadas por ele em questões como imigração, redução de impostos e reforma do financiamento eleitoral. Na quinta-feira, ele deve discursar em uma conferência de ativistas conservadores em Washington. "Vamos unir o partido em torno dos nossos princípios conservadores e avançar para a eleição geral de novembro", disse McCain a jornalistas em Phoenix, depois de vencer na terça-feira em nove Estados, inclusive os mais importantes, Califórnia e Nova York, que lhe deram grande número de delegados para a convenção nacional do partido. Seus adversários Mitt Romney (sete vitórias na Superterça) e Mike Huckabee (cinco) permanecem na disputa, mas enfrentam dúvidas sobre sua viabilidade. Entre os democratas, Obama venceu em 13 dos 21 Estados onde houve disputa do partido. Hillary ganhou em oito, inclusive Califórnia e Nova York. Praticamente empatados em número de delegados, eles devem manter a disputa nas próximas semanas, em primárias de outros Estados. Ambas as campanhas se disseram satisfeitas com os resultados de terça-feira e tentaram reduzir as expectativas para as sete disputas democratas dos próximos seis dias. "Temos muito mais rodadas para lutar e vocês sabem que eu acho que a senadora Clinton continua sendo a favorita, por causa da enorme familiaridade das pessoas com ela e do apoio institucional que ela tem", disse Obama a jornalistas em Chicago. "Mas acho que somos menos azarões do que há duas semanas." Os democratas se enfrentam no sábado em Louisiana, Nebraska e no Estado de Washington; no domingo no Maine; e na terça-feira em Virginia, Maryland e no Distrito de Columbia (Washington DC). As regras democratas prevêem a distribuição de delegados proporcionalmente à votação geral em cada Estado e nos distritos eleitorais. Por isso, um candidato pode conseguir muitos delegados mesmo num Estado em que seja o segundo colocado. As duas campanhas concordam que é possível que a disputa se arraste até meados do ano. "Conforme avançamos nisso, fica menos provável que qualquer lado consiga angariar uma grande liderança em termos de delegados", disse Howard Wolfson, porta-voz de Hillary. "Cada debate vai importar muito", disse ela. Obama teve uma vitória expressiva entre o eleitorado negro como ele, mas ampliou sua votação entre brancos em alguns Estados importantes, segundo as pesquisas. Já Hillary foi bem entre as mulheres e os hispânicos. Os três senadores que participam da disputa --Obama, Hillary e McCain-- estavam retornando na quarta-feira a Washington para votar um pacote de estímulo econômico no Senado. (Reportagem adicional de Steve Holland, Jeff Mason, Andy Sullivan, Donna Smith)