Duhalde busca acordo para ajudar próximo governo O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, disse que começou a trabalhar com os parlamentares para assegurar que o novo presidente terá apoio suficiente no Congresso nos quatro meses antes da eleição para o Legislativo. "Num encontro de gabinete do qual participei, eu falei com representantes do Legislativo e expliquei a eles a necessidade de um comprometimento. Que compromisso? É um comprometimento de respeito à vontade eleitoral do povo argentino", disse o presidente em seu primeiro comentário desde o primeiro turno, realizado ontem. Duhalde disse que, uma vez que a próxima administração não terá uma maioria no Congresso nos meses entre a posse do novo presidente, em 25 de maio, e a eleição para renovação do Congresso, em setembro, será crucial assegurar que o novo presidente possa reunir uma maioria para qualquer medida legislativa que seja prometida durante a campanha. O presidente disse que "não havia nenhuma surpresa" nos resultados do primeiro turno da eleição, porque eles ficaram em linha com as expectativas de analistas e das pesquisas de opinião. O ex-presidente Carlos Menem e o governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ambos do Partido Justicialista (peronista) disputarão o segundo turno da eleição para presidente, no dia 18 de maio. Apesar das preocupações, o primeiro turno foi realizado sem qualquer registro de grandes incidentes e nenhum candidato contestou o resultado.