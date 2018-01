Duhalde diz que brasileiros são patriotas O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, elogiou o Brasil como símbolo de nacionalismo durante a desvalorização do real. "A desvalorização do peso já está descontada. Todos já sabem que ocorrerá. Eu estava no Brasil um dia antes da desvalorização do real e perguntei ao presidente (Fernando Henrique Cardoso) se ia desvalorizar e ele disse que não?. ?No dia seguinte o real se desvalorizou e eu vi os brasileiros tranqüilos, parecendo que não se interessavam pela desvalorização porque acreditavam no real", contou Duhalde. O presidente fez um apelo para que os argentinos compreendam a desvalorização da moeda nacional fazendo um paralelo com os vizinhos. "Muitos dizem que os brasileiros são mais patriotas que os argentinos, também dizem que são os chilenos porque confiam no peso chileno, outros falam que são os paraguaios porque confiam no guarani. Nós mesmos sabemos que somos os menos nacionalistas. Por isso, eu digo: é hora de despertar a consciência nacional", apelou Eduardo Duhalde.