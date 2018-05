Duhalde diz que é perseguido pelo governo argentino O ex-presidente da Argentina Eduardo Duhalde disse hoje que é vítima de "constantes agressões" do governo, ao qual classificou como instigador de conflitos sociais dentro do próprio país nos últimos dias. Duhalde, que governou a Argentina entre 2002 e 2003, integra uma corrente do Partido Justicialista (peronista) chamada de Peronismo Federal, que faz oposição ao governo da presidente Cristina Kirchner, da mesma legenda.