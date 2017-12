Duhalde já monta equipe econômica O homem mais cotado para assumir a presidência da Argentina, o senador Eduardo Duhalde, já está montando sua equipe econômica. Um dos nomes mais prováveis para a pasta da Economia é o do deputado Jorge Remes Lenicov. Entre os outros integrantes estão os economistas Alejandro Mayoral e Roberto Lavagna. Uma das medidas em estudo é a "pesificação" das dívidas. Ou seja, passar de dólares para pesos todo tipo de dívidas contraídas na moeda americana. Com esta medida seria menos traumática uma eventual desvalorização da moeda argentina. Cerca de 85% dos argentinos têm dívidas em dólares, como hipotecas, aluguéis e créditos. Outra medida seria a emissão extra de 3 bilhões de Lecops (bônus criados pelo governo federal para pagar dívidas com as províncias). Desta forma, fica afastada a criação de uma terceira moeda, que era um dos planos do presidente Adolfo Rodríguez Saá, que renunciou hoje. Hoje à tarde, mesmo antes da confirmação de Duhalde como presidente, Ignacio De Mendiguren, presidente da União Industrial Argentina (UIA), anunciou que os industriais do país estavam "em sintonia" com os planos do futuro presidente. De Mendiguren, de conhecidas posições pró-desvalorização da moeda, disse que era necessário corrigir o tipo de câmbio real.