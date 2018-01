Duhalde propõe acordo para apoiar vencedor presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, anunciou hoje que proporá "um compromisso democrático" que consistirá em "um acordo de deputados e senadores para apoiar os programas que triunfem na eleição de domingo". Em seu programa de rádio "Conversando com o presidente", Duhalde reforçou a idéia de conseguir este acordo já que "o próximo presidente vai ter pouco apoio parlamentar porque continua com o mesmo Congresso e somente no fim do ano, as pessoas decidirão se apoiarão ou não quem for escolhido para governar", explicou. O presidente afirmou ainda que as eleições presidenciais "vão ser transparentes e sem nenhum problema".