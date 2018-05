Duhalde relança pré-candidatura à presidência argentina O ex-presidente da Argentina Eduardo Duhalde relançou a pré-candidatura a presidente para as eleições de outubro. Duhalde havia desistido da disputa com o governador de San Luis, Alberto Rodriguez de Saá, nas primárias regionais do Peronismo Federal (PF), também chamado de peronismo dissidente, que é uma sublegenda do Partido Justicialista (PJ). Duhalde e Saá se desentenderam durante a terceira eleição primária, há pouco mais de uma semana, e o ex-presidente decidiu lançar agora a pré-candidatura por outra sublegenda do PJ, a Unión Popular (UP).