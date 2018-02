Duhalde tenta frear a crescente onda de insegurança Profundamente preocupado com a onda de violência no país, especialmente na Província de Buenos Aires (a maior da Argentina), o governo de Eduardo Duhalde criou nesta terça-feira uma brigada policial anti-seqüestros, destinada exclusivamente a combater essa nova modalidade de delito, que cresceu ao lado da insegurança e da crise social. O corpo policial operará com 200 efetivos, "de forma coordenada com a família das vítimas," declarou o secretário de Segurança de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero. Hoje, o diretor da recém-criada Unidade Especial Anti-Seqüestro portenha, comissário-inspetor Daniel Rago, reconheceu que "é muito difícil confiar na polícia" em casos de seqüestro e disse que, para inverter essa imagem ante a opinião pública, é preciso "demonstrar que somos profissionais, que sabemos trabalhar." Além de se preocupar com a violência demonstrada em conflitos sociais, como os confrontos entre piqueteiros e a polícia (o último resultou na morte de duas pessoas), o governo preocupa-se com os seqüestros e o aumento dos delitos em geral. Em vista da crise generalizada e da falta de dinheiro nas ruas, os chamados "sequestros expressos" foram inúmeros, nos últimos dias. Essa é uma forma que os delinqüentes encontraram de obter dinheiro rapidamente, pedindo resgates de valor não muito elevado. No último fim de semana foi seqüestrado um empresário, Luis Machi, que logo depois foi encontrado morto em um arroio de Buenos Aires. Também foi encontrado o cadáver de Manuel Canillas um homem que havia sido seqüestrado, e cuja família já havia pago resgate no valor de 1.000 pesos (US$ 270). Foi assassinado um comissário, Omar Palacios, do departamento de Morón, em Buenos Aires. Ele foi baleado pelas costas, embora estivesse sob a custódia de três policiais. Outro empresário foi seqüestrado hoje, em um departamento da Província de Buenos Aires, embora tenha sido liberado à tarde, por uma operação policial. Duhalde decidiu criar a força especial logo depois de uma mega-reunião que manteve com autoridades provinciais e policiais no palácio do governo, durante a qual a questão de segurança foi considerada "da máxima importância." Foi criada uma linha telefônica especial para denúncias de seqüestros, e tomada a decisão de aumentar a presença de policiais nas ruas e de ampliar quatro cárceres. Leia o especial