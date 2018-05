Duma fará amanhã 1ª das 3 votações sobre novo Start

"Tal procedimento está de acordo com a legislação da Rússia e faz parte do regimento da Duma", disse a jornalistas o deputado Konstantin Kosachev, presidente da comissão de relações exteriores da câmara baixa do Parlamento russo, citado pelas agências.

De acordo com ele, a votação marcada para amanhã permitirá que os legisladores russos proponham suas próprias emendas ao tratado, assim como ocorreu nos Estados Unidos antes da ratificação, ontem, pelo Senado norte-americano. Mais cedo, o presidente da Duma, Boris Gryzlov, disse que o texto pode ser aprovado já amanhã, caso não tenha sofrido nenhuma alteração importante depois do trâmite no Senado dos EUA.

Ontem, o novo Start foi ratificado pelos senadores norte-americanos pelo placar de 71 votos a favor e 26 contra. O tratado limita a 1.550 a quantidade de armas nucleares estratégicas a serem mantidas pelos dois países e prevê a retomada das inspeções mútuas dos arsenais atômicos. A versão original do tratado, assinado em 1991, entrou em vigor em 1994 e expirou no ano passado. As informações são da Dow Jones.