Duma suprime festa da Revolução de Outubro de 1917 A Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) aprovou hoje uma lei que substitui o feriado de 7 de novembro - dia da Revolução Bolchevique de 1917 - por uma Jornada da Unidade do Povo, em 4 de novembro, para celebrar a expulsão da Rússia dos invasores poloneses em 1612. Os deputados comunistas, liderados por Guennadi Ziuganov, e uma parte dos nacionalistas de esquerda tentaram derrotar o projeto de lei, que acabou sendo aprovado por 327 votos contra 104 e duas abstenções. A nova lei deverá ser ratificada pelo Conselho da Federação (Câmara Alta) antes de entrar em vigor. A medida faz parte de uma reorganização dos feriados na Rússia. O 7 de novembro, principal festa política da época soviética (que corresponde ao 25 de outubro de 1917 no antigo calendário juliano), tinha sido mantido mesmo depois do fim do comunismo, em 1991. Contudo, durante o governo de Boris Yeltsin ele havia sido rebatizado como Jornada do Acordo e da Reconciliação. O 4 de novembro comemora a expulsão dos poloneses que haviam ocupado o Kremlin durante vários meses e a declaração desse dia como feriado é apoiada pela Igreja Ortodoxa russa.