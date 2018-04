Dupla vitória motiva Romney para ‘Superterça’

WASHINGTON - A vitória do conservador moderado Mitt Romney nas primárias republicanas no Arizona e em Michigan, dia 28, não limpou o caminho para a sua indicação como rival de Barack Obama na eleição presidencial de novembro. Mesmo com uma campanha mais organizada e milhões de dólares disponíveis para propaganda eleitoral, o ex-governador de Massachusetts enfrenta a "Superterça", disputa em 10 Estados em 6 de março, com desvantagem clara em pelo menos quatro deles, entre os quais Ohio, e no escuro em outros cinco.

Romney venceu a primária no Arizona com folga. Obteve 47,3% dos votos, 20,7 pontos porcentuais à frente de seu principal adversário, o ex-senador da Pensilvânia e ultraconservador Rick Santorum. No seu Estado natal, Michigan, a vitória foi apertada, com vantagem de apenas 3,2 pontos sobre o mesmo Santorum. O ex-governador venceu a disputa com 41,1% dos votos, mas demonstrou dificuldade em atrair os eleitores mais à direita do partido republicano mesmo em casa.

O resultado em Michigan foi comemorado por Santorum. "Eu me sinto muito bem. Vamos sair daqui com a metade dos delegados de Michigan, a casa de Romney. Isso é uma super vitória para nós", afirmou ontem à FoxNews.

Para a "Superterça", Romney apresenta-se em larga desvantagem em quatro terrenos. Ontem, esforçou-se em Ohio, para combater seus adversários. "Há um par de rapazes que passaram suas carreiras inteiras em Washington. Você pode votar para eles. Eu só não acho que vamos derrotar Barack Obama e colocar o país de volta nos trilhos com esses rapazes, cujos currículos se parecem com o de Obama", afirmou Romney, em comício em Toledo, referindo-se a Santorum e a Gingrich.

Em Ohio, o principal palco da disputa de terça, Romney investiu US$ 3,39 milhões em propaganda - seis vezes mais do que Santorum. Porém, está 8,3 pontos porcentuais atrás do ultraconservador, detentor de 26% das intenções de votos, segundo a média das pesquisas de opinião calculada pelo instituto Real Clear Politics. No seu Estado natal, a Georgia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich lidera as pesquisas com 34%,. Está nove pontos na frente de Rick Santorum e tem 12,5 pontos de vantagem sobre Romney, o terceiro colocado.

A vitória de Romney parece certa apenas na Virgínia, onde disputará com o deputado federal, Ron Paul. Massachusetts, Estado governado por Romney entre 2003 e 2007, tende a ser outro palco de vitória.

A Superterça, historicamente, tem sido um divisor de águas nas primárias dos dois partidos. Desta vez, está marcada pelas incertezas em cinco dos Estados, onde não há pesquisas de opinião recentes, e pela tendência de vitórias divididas entre os três principais concorrentes.

Na disputa de próxima terça-feira está em jogo a conquista de 437 delegados para a convenção republicana, na qual o vencedor terá de mobilizar, pelo menos, 1.114 delegados. No Arizona, Romney levou todos os 29. Em Michigan, o vencedor em cada distrito teve o direito a dois delegados. Nas contas da CNN, Romney detém 146 delegados até agora. Santorum, em segundo, conquistou 48. Na lanterna, Gingrich tem 35, e Ron Paul, 27.