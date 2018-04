Duplo ataque suicida no Afeganistão mata um policial Dois militantes suicidas atacaram com minutos de diferença nesta segunda-feira uma sucursal do departamento de narcóticos da polícia afegã no sudoeste do Afeganistão, provocando a morte de um agente e ferindo dois, informaram autoridades locais. O primeiro homem-bomba estava em trajes civis quando se aproximou do departamento de narcóticos de Zarang por volta das 11h locais, disse o governador Ghulam Dastagir Azad. Quando a polícia gritou para o homem, cuja atitude era atitude suspeita, ele detonou os explosivos, mas não causou vítimas, disse o governador. Minutos depois, um segundo homem-bomba vestindo uniforme da polícia aproximou-se do prédio e suicidou-se acionando os explosivos que levava atados ao corpo, prosseguiu Azad. Um policial morreu e dois ficaram feridos. As informações são da Associated Press.