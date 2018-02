Duplo atentado mata 5 e fere 30 em Tel-Aviv Um duplo atentado suicida causou hoje às 22 horas (17 horas em Brasília) a morte de cinco pessoas, incluindo os atacantes, e ferimentos em mais de 30 numa rua perto da antiga estação rodoviária de Tel-Aviv, no centro da cidade. A polícia informou que dois homens-bomba palestinos se explodiram quase simultaneamente a uma distância de 15 a 20 metros um do outro, na entrada de um cinema e perto de um quiosque onde se reúnem trabalhadores estrangeiros temporários. É a primeira vez que militantes suicidas realizam um atentado conjunto, reivindicado pouco depois pelo grupo palestino Jihad Islâmica. No dia anterior, uma emboscada de militantes palestinos contra a colônia judaica de Emanuel, na Cisjordânia, matou 8 israelenses e feriu 15. Um dos mortos em Emanuel é um bebê. Sua mãe, grávida de 8 meses, foi ferida com gravidade e deu à luz, mas os médicos não conseguiram salvar a criança, que faleceu, O ataque foi provavelmente obra do grupo Hamas. Tanto a Jihad Islâmica como o Hamas não aceitam a existência de Israel e se opuseram aos acordos de paz de Oslo. A Autoridade Palestina (AP) emitiu um comunicado condenando atentados contra civis, como já fizera no dia anterior. Pouco antes do atentado, caças F-16 de Israel bombardearam uma metalúrgica na localidade de Dir El-Balah, na Faixa de Gaza, ferindo quatro palestinos, segundo fontes médicas. O Exército israelense sustenta que o Hamas produzia morteiros e outras armas no edifício. Na Cisjordânia, uma violenta explosão no campo de refugiados de Amari, perto de Ramallah causou a morte de três palestinos ? uma criança de 6 anos, uma mulher e um rapaz ? e ferimentos em nove. Agentes da segurança palestina disseram que eles mexeram em bombas que explodiram. Um palestino membro da facção Fatah foi morto e outros dois feridos em um ataque israelense em Silat ad-Daher, perto de Jenin. Os soldados entraram nesse povoado em uma dezena de tanques e jipes, depois de impor o toque de recolher na área, e prenderam várias pessoas. ?Não fazemos mal a ninguém? Karen Timpo, uma sul-africana de 21 anos que trabalha em Israel, ficou espantada com o ataque naquela área de Tel-Aviv repleta de estrangeiros. ?Nós não fazemos mal a ninguém?, disse. Outro operário, Dutu Raduian, da Romênia, disse ter ouvido a primeira explosão e visto um clarão perto de seu apartamento. ?Momentos depois ouvimos a segunda explosão. Foi horrível. Pessoas mortas por toda a parte, feridos gritando. Nunca tinha visto tal coisa na minha vida.? Dois dos mortos e vários feridos eram trabalhadores estrangeiros. Cerca de 300 mil vivem em Israel (65% ilegalmente). Parte deles substitui a mão-de-obra palestina impedida pelos bloqueios israelenses de entrar no país desde o início da intifada (levante contra a ocupação), em setembro de 2000. Como resultado dos atentados de terça-feira e hoje, o ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, ordenou o congelamento das medidas para levantar as restrições impostas aos palestinos e o governo cancelou as reuniões com representantes da AP sobre questões econômicas e sociais. O Exército israelense reocupou em 18 de junho sete das oito grandes cidades palestinas na Cisjordânia e impôs o toque de recolher a uma população estimada entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Os moradores dessas cidades estão há mais de um mês só podendo sair de casa nos intervalos em que as restrições são levantadas. O elevado desemprego e a falta de recursos para comprar alimentos agravam a pobreza nos territórios ocupados por Israel. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO