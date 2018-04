Duplo atentado suicida mata 45 pessoas no Iraque Um duplo atentado suicida com veículos cheios de explosivos matou 45 pessoas hoje, nas proximidades da cidade sagrada xiita de Kerbala, segundo informou um importante funcionário do governo do Iraque. Autoridades estimam que mais de 150 pessoas tenham se ferido nas explosões. Os últimos ataques sacudiram o país, que estava relativamente calmo desde a formação do novo governo do primeiro-ministro Nouri al-Maliki, há um mês.