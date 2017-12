Duplo atentado suicida mata ao menos 22 no Iraque Pelo menos 22 pessoas morreram e 27 ficaram feridas em dois atentados suicidas cometidos nesta sexta-feira em Tal Afar, 470 quilômetros ao noroeste de Bagdá, informaram fontes policiais. Por volta das 11h30 (7h30 de Brasília), um terrorista detonou o carro-bomba em que estava na área central de Maarid. O segundo atentado foi obra de um terrorista que ativou os explosivos que levava presos ao corpo em outra movimentada rua de Tal Afar, acrescentaram as mesmas fontes. Os ataques desta sexta-feira ocorrem exatamente um dia depois da série de atentados ocorridos no bairro bagdali de Cidade de Sadr e que deixaram um saldo de 215 mortos. Tal Afar é uma conflituosa cidade povoada por turcomanos, curdos, sunitas e xiitas, onde foram registrados vários atentados desde a queda do regime de Saddam Hussein.