Durante homenagem a mineiros, Piñera promete reforma trabalhista

Piñera carrega a bola observada pelo mineiro Franklin Lobos. Foto: Victor Ruiz Caballero/Reuters

SANTIAGO - Os 33 mineiros que ficaram presos por 69 dias em uma mina de ouro e cobre no deserto do Atacama receberam homenagens do presidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta segunda-feira, 25. Piñera prometeu uma reforma trabalhista para os trabalhadores de minas no país. Após a homenagem, os mineiros disputaram uma partida de futebol contra membros da equipe de resgate.

"Vamos anunciar nos próximos dias um novo pacto trabalhista. Não vamos deixar nenhum chileno para trás", prometeu Piñera em seu discurso.

O líder dos mineiros, o topógrafo Luis Urzua, falou pelos companheiros agradeceu as homenagens. "Obrigado ao Chile e a todo o povo que rezou por nós. Estamos completamente agradecidos a todos que lutaram por nós. Foi algo que não imaginávamos, mas graças a Deus estamos livres", disse.

Foi o primeiro encontro dos trabalhadores com o presidente desde que foram resgatados, nos dias 12 e 13 de outubro. Eles se encontraram reservadamente com Piñera por meia hora e depois receberam a medalha do bicentenário das autoridades e bandeiras do país e da Bolívia, onde nasceu o mineiro Carlos Mamani.

As medalhas foram entregues aos mineiros por Piñera e sua esposa, Cecilia Morel, e pelos ministros da Mineração, Laurence Golborne, e da Saúde, Jaime Mañalich. Além da medalha, cada um recebeu uma pequena réplica da Fénix 2, a cápsula que os resgatou da mina.

Na partida de futebol, o time dos mineiros, liderado pelo ex-jogador profissional Franklin Lobos perdeu. Piñera brincou que eles teriam de voltar à mina.

