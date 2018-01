Dutra tem congestionamento nos dois sentidos no Rio A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento nos dois sentidos na região de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. No quilômetro 170, na pista sentido Rio-SP, um acidente provoca 1,9 quilômetros de congestionamento. A concessionária N ovadutra, que administra a rodovia, ainda não tem detalhes sobre o acidente, mas informou que a pista já foi liberada. No km 171,3, no sentido SP-Rio, um atropelamento, ocorrido por volta das 19 horas, provoca 3,2 quilômetros de congestionamento. A pista já foi liberada. O tempo está encoberto com chuvas em pontos isolados entre as cidades de São Paulo e Queluz .