Dúvidas sobre a crise Até que ponto o resultado das eleições no Irã foi inesperado? A escala da vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad - ele obteve 63% dos votos e o opositor Mir Hossein Mousavi, 34% - surpreendeu os analistas, para quem Mousavi seria o vencedor ou levaria a disputa para segundo turno. Também chamou a atenção a rapidez com que os resultados foram anunciados: embora a apuração tenha sido manual, o governo divulgou a primeira parcial, de 20% dos votos, apenas duas horas após o fechamento das urnas. Mousavi perdeu até em sua província, o que reforçou a desconfiança de que houve fraude. Como o governo vai agir se a revolta prosseguir? Para analistas, o governo deve continuar usando a força, incluindo repressão a bala e prisão de manifestantes, para defender o resultado oficial das eleições. Eles creem que os protestos estão minando a legitimidade da República Islâmica, pois prosseguem apesar de o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, ter advertido à população que aceitasse os resultados. Os protestos podem obrigar o governo a fazer concessões? As atuais manifestações refletem anos de disputas entre reformistas e ultraconservadores. Apesar de muitos manifestantes estarem preocupados com questões como liberdades de expressão e social, Ahmadinejad tem sido o alvo de seus slogans. Por isso, seu governo fica enfraquecido e deve ser obrigado a fazer concessões para governar com legitimidade. Qual é o cenário mais provável? O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, dificilmente vai convocar novas eleições presidenciais, pois isso poderia levar à vitória dos moderados - também nas eleições parlamentares de 2012. Por outro lado, o sufocamento dos protestos vai distanciar ainda mais os clérigos dos jovens, que formam 70% da população do Irã. Mousavi deve emergir como uma nova liderança de oposição.